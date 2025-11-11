Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Inter sulle orme dell'anno scorso. Ma Chivu ha segnato un cambio di passo

Inter sulle orme dell'anno scorso. Ma Chivu ha segnato un cambio di passoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00Serie A
Bruno Cadelli

La sosta congela la Serie in un equilibrio quasi perfetto. Le due lepri di testa sono Inter e Roma ma subito a ruota seguono Napoli e Milan, con Bologna e Juventus leggermente più distaccate e pronte ad aggredire la zona Champions League. Sembra anche difficile, almeno fino ad ora, stilare una vera e propria griglia scudetto. Basta un granello di sabbia a far pendere la bilancia da una parte o dall’altra. La sosta per le Nazionali offre come sempre paragoni ed analisi, soprattutto con il recente passato. E pensando all’Inter di Cristian Chivu ci sono analogie e differenze che spiegano alla grande punti di legame e di rottura con il recente passato targato Simone Inzaghi.

Stessa classifica e Champions da protagonisti
Partiamo dalla Serie A. I nerazzurri sono arrivati a questa sosta con 24 punti in classifica, identica situazione rispetto ad un anno fa dopo undici giornate. La scorsa stagione, però, i nerazzurri erano secondi alle spalle del Napoli. Il risultato ottenuto non è indifferente soprattutto pensando ai mugugni arrivati dopo le prime giornate, quando Lautaro Martinez e compagni erano usciti sconfitti sia contro l’Udinese che contro la Juventus. Sembra passata un’eternità e il tempo ha aggiustato diverse ferite. La squadra di Chivu è in vetta alla Serie A e non teme nemmeno le vertigini della Champions League, avendo chiuso le prime quattro giornate a quota 12 punti. Meglio dell’anno scorso, anche se il calendario è stato decisamente più agevole.

Equilibrio di gruppo, Chivu segna il cambio di passo
Le parole di Cristian Chivu in conferenza stampa dopo il match contro la Lazio non passano inosservate. Un passaggio in particolare ha colpito nel segno: “Tutti devono sentirsi titolari, se non giocano mai, non posso dirgli determinate cose guardandoli negli occhi. Poi si può vincere, perdere o pareggiare. Mi interessa che tutti siano coinvolti". Questa è forse la più grande rivoluzione operata dall’allenatore rumeno. Inzaghi aveva costruito una macchina perfetta, basata su gerarchie ben definite. Da un lato ha segnato le fortune dell’Inter, portando a meccanismi di gioco collaudati, dall’altro lato però non ha mai portato ad una completa responsabilizzazione della rosa. Chivu viaggia nella direzione opposta. I risultati gli danno ragione e salvo qualche rara eccezione tutti quanti remano nella stessa direzione.

Articoli correlati
Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza... Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
Sarri mette in mezzo anche Padre Pio. Ma la Lazio è al nono posto (come l'anno scorso)... Sarri mette in mezzo anche Padre Pio. Ma la Lazio è al nono posto (come l'anno scorso)
Inter, gli effetti di Chivu. Corriere della Sera: "Squadra incattivita, attacco più... Inter, gli effetti di Chivu. Corriere della Sera: "Squadra incattivita, attacco più forte"
Altre notizie Serie A
La Juventus non ha creduto in Muharemovic. Ora è un uomo mercato del Sassuolo La Juventus non ha creduto in Muharemovic. Ora è un uomo mercato del Sassuolo
Sarri mette in mezzo anche Padre Pio. Ma la Lazio è al nono posto (come l'anno scorso)... Sarri mette in mezzo anche Padre Pio. Ma la Lazio è al nono posto (come l'anno scorso)
Daniele Garbo: "Juventus, Spalletti potrebbe non bastare. Rischia così la Champions"... TMW RadioDaniele Garbo: "Juventus, Spalletti potrebbe non bastare. Rischia così la Champions"
Parma fa la conta degli infortunati. E Suzuki si opererà in Giappone Parma fa la conta degli infortunati. E Suzuki si opererà in Giappone
I numeri del Milan con e senza Rabiot e Pulisic. Quanto hanno inciso le nazionali!... I numeri del Milan con e senza Rabiot e Pulisic. Quanto hanno inciso le nazionali!
La Roma di Gasperini è da titolo? Ecco cosa dicono gli ospiti TMW RadioLa Roma di Gasperini è da titolo? Ecco cosa dicono gli ospiti
Buona la prima con De Rossi. Ma per Martin c'è già mercato a gennaio Buona la prima con De Rossi. Ma per Martin c'è già mercato a gennaio
Inter sulle orme dell'anno scorso. Ma Chivu ha segnato un cambio di passo Inter sulle orme dell'anno scorso. Ma Chivu ha segnato un cambio di passo
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
Le più lette
1 Fabio Santini: "Tra Inter e Juve si sta pensando a un possibile scambio.."
2 Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
3 Vieri sul rimpianto Mondiale 2006: "Ci ho pensato per 15 anni, tutti i giorni. Adesso basta"
4 Il forfeit di Chiesa, Gattuso, Raspadori e non solo. Così l'Italia è ripartita a Coverciano
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 novembre
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Elkann: "Spalletti deve portare vittorie". Intanto il tecnico lavora ad una nuova Juventus
Immagine top news n.1 Altro flop per Juric. L'Atalanta sceglie di cambiare: fuori il croato, dentro Palladino. Oggi l'annuncio
Immagine top news n.2 "Uomo vero, felice di averlo al mio fianco". De Laurentiis spazza via le polemiche e blinda Conte
Immagine top news n.3 De Laurentiis irrompe sui social: "Le dimissioni di Conte sono una favola, orgoglioso di averlo al mio fianco"
Immagine top news n.4 Atalanta, incontro con Palladino. Intesa trovata, manca solo il comunicato ufficiale
Immagine top news n.5 Ivan Juric non è più l'allenatore dell'Atalanta: il comunicato. Ora tocca a Palladino
Immagine top news n.6 Mistero Chiesa: "Assenza da Coverciano sua scelta". Terzo forfeit di fila, ieri in campo
Immagine top news n.7 Elkann: "Spalletti deve portare vittorie. Tether? Rapporto Agnelli-Juve inossidabile"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
Immagine news podcast n.2 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Immagine news podcast n.3 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
Immagine news podcast n.4 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Daniele Garbo: "Juventus, Spalletti potrebbe non bastare. Rischia così la Champions"
Immagine news Serie C n.2 Francesco Lamazza: “Vicenza solido, ma otto punti non bastano per chiudere i conti”
Immagine news Serie A n.3 La Roma di Gasperini è da titolo? Ecco cosa dicono gli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 La Juventus non ha creduto in Muharemovic. Ora è un uomo mercato del Sassuolo
Immagine news Serie A n.2 Sarri mette in mezzo anche Padre Pio. Ma la Lazio è al nono posto (come l'anno scorso)
Immagine news Serie A n.3 Daniele Garbo: "Juventus, Spalletti potrebbe non bastare. Rischia così la Champions"
Immagine news Serie A n.4 Parma fa la conta degli infortunati. E Suzuki si opererà in Giappone
Immagine news Serie A n.5 I numeri del Milan con e senza Rabiot e Pulisic. Quanto hanno inciso le nazionali!
Immagine news Serie A n.6 La Roma di Gasperini è da titolo? Ecco cosa dicono gli ospiti
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Iannarilli: "Gioco meno quest'anno? Decide il mister, l'importante è la squadra"
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, Leone: "Palermo? Grande vittoria e grande reazione dopo il ko col Modena"
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Cancellotti: "La difesa subisce troppi gol, dobbiamo lavorare per migliorare"
Immagine news Serie B n.4 Semplici: "Sampdoria, il problema non sono gli allenatori ma c'è rammarico: speravo di incidere"
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, Confente: "Ripetersi in B sarà difficile, ma non impossibile. Abate grande tecnico"
Immagine news Serie B n.6 Monza, Thiam: "L'obiettivo è tornare subito in Serie A, non bisogna sottovalutare nessuno"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, si è chiusa la 13ª giornata: Vicenza in fuga, Ravenna e Catania in vetta
Immagine news Serie C n.2 Salernitana: tra paura, involuzione ed errori societari. Club insoddisfatto degli arbitraggi
Immagine news Serie C n.3 Francesco Lamazza: “Vicenza solido, ma otto punti non bastano per chiudere i conti”
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, Donnarumma: "Villa, momenti di grande paura. Rivedrò episodi arbitrali"
Immagine news Serie C n.5 Giugliano, De Rosa: "Capuano ci ha dato fiducia, lo stiamo dimostrando a suon di risultati"
Immagine news Serie C n.6 Crotone, Longo: "L'Arechi è un'emozione, non siamo pronti per l'FVS"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, si è chiusa la 5a giornata: Roma ancora in vetta, la Fiorentina insegue
Immagine news Calcio femminile n.2 Genoa Women, Bargi: "Un’emozione indescrivibile, questa squadra non molla mai"
Immagine news Calcio femminile n.3 Genoa Women, De la Fuente: "Questa squadra non muore mai e oggi lo ha dimostrato"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, al Genoa basta Bargi: Parma battuto 1-0 all'88'
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women corsaro con la Ternana. Borin: "C'è comunque da migliorare sul possesso"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 5ª giornata - Non si fanno male Lazio e Napoli Women: pari a reti bianche
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?