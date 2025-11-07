C'è un talento italiano che sta brillando nel Nizza: è Otis Caporusso

Classe '08 e nativo di Sanremo, l'attaccante classe '08 si aggiunge a quella lista di giovani nostrani che sta emergendo in Europa.

Ogni settimana, La Giovane Italia accende i riflettori sui calciatori italiani che stanno costruendo il proprio futuro lontano dai confini nazionali. Tra i talenti più promettenti in giro per l’Europa, merita una menzione speciale Otis Caporusso, attaccante classe '08, nato a Sanremo e attualmente in forza al Nizza.

Caporusso è un giocatore duttile, capace di occupare diverse posizioni nel reparto offensivo, ma con una predilezione per l'esterno sinistro. Dopo una stagione positiva con l’Under 17, conclusa in crescendo - anche in termini di gol - in questa nuova annata ha già iniziato a collezionare le prime presenze nel campionato Under 19, confermando il percorso di crescita costante che lo sta caratterizzando in Francia.

Il suo nome si inserisce in una generazione sempre più internazionale di giovani italiani che stanno emergendo nei principali vivai europei. Insieme a lui, spiccano profili come Ngwashi (Manchester United), Okon (Club Brugge), oltre ai più "noti" Coletta, Natali e Inacio, tutti accomunati dalla voglia di rappresentare al meglio il calcio italiano anche oltre confine.

Per Caporusso, l’auspicio è che il suo percorso francese possa presto aprirgli le porte della maglia azzurra, un traguardo che coronerebbe la crescita di un talento destinato a far parlare di sé.