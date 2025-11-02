Ligue 1, il Lens aggancia De Zerbi, il Lille insegue a -2: la classifica e i risultati

Terminano altre tre gare dell'undicesima giornata di Ligue 1 francese. Spicca fra le altre partite il match fra Lens e Lorient, terminato 3-0 per i padroni di casa (reti di Edouard al 6', Said al 77' e Baidoo all'89'). Vince anche il Lille, 1-0 sull'Angers grazie alla rete di Felix Correia al terzo minuto di recupero del primo tempo. Con queste vittorie il Lens aggancia il Marsiglia a 22 al secondo posto, mentre il Lille si porta a -2 dalla squadra di De Zerbi.

Di seguito tutti i risultati dell'11^ giornata in Ligue 1 e la classifica aggiornata. La giornata sarà chiusa dalla sfida fra Brest e Lione, in programma alle 20.45.

Sabato 1 novembre

Paris Saint Germain - Nizza 1-0

Monaco - Paris FC 0-1

Auxerre - Marsiglia 0-1

Domenica 2 novembre

Rennes - Strasburgo 4-1

Tolosa - Le Havre 0-0

Lille - Angers 1-0

Lens - Lorient 3-0

Nantes - Metz 0-2

Brest - Lione ore 20:45

CLASSIFICA

1. Paris Saint-Germain 24

2. Marsiglia 22

3. Lens 22

4. Lille 20

5. Monaco 20

6. Strasburgo 19

7. Lione 19*

8. Nizza 17

9. Tolosa 15

10. Rennes 15

11. Paris 14

12. Le Havre 13

13. Angers 10

14. Brest 9*

15. Nantes 9

16. Lorient 9

17. Metz 8

18. Auxerre 7

*una partita in meno

MARCATORI

9 gol: Panichelli (Strasburgo)

8 gol:Lepaul (Rennes)

7 gol: Greenwood (Marsiglia)

6 gol: Diop (Nizza)

5 gol: Fati (Monaco), Kebbal (Paris FC)