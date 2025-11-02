Ligue 1, il Lens aggancia De Zerbi, il Lille insegue a -2: la classifica e i risultati
Terminano altre tre gare dell'undicesima giornata di Ligue 1 francese. Spicca fra le altre partite il match fra Lens e Lorient, terminato 3-0 per i padroni di casa (reti di Edouard al 6', Said al 77' e Baidoo all'89'). Vince anche il Lille, 1-0 sull'Angers grazie alla rete di Felix Correia al terzo minuto di recupero del primo tempo. Con queste vittorie il Lens aggancia il Marsiglia a 22 al secondo posto, mentre il Lille si porta a -2 dalla squadra di De Zerbi.
Di seguito tutti i risultati dell'11^ giornata in Ligue 1 e la classifica aggiornata. La giornata sarà chiusa dalla sfida fra Brest e Lione, in programma alle 20.45.
Sabato 1 novembre
Paris Saint Germain - Nizza 1-0
Monaco - Paris FC 0-1
Auxerre - Marsiglia 0-1
Domenica 2 novembre
Rennes - Strasburgo 4-1
Tolosa - Le Havre 0-0
Lille - Angers 1-0
Lens - Lorient 3-0
Nantes - Metz 0-2
Brest - Lione ore 20:45
CLASSIFICA
1. Paris Saint-Germain 24
2. Marsiglia 22
3. Lens 22
4. Lille 20
5. Monaco 20
6. Strasburgo 19
7. Lione 19*
8. Nizza 17
9. Tolosa 15
10. Rennes 15
11. Paris 14
12. Le Havre 13
13. Angers 10
14. Brest 9*
15. Nantes 9
16. Lorient 9
17. Metz 8
18. Auxerre 7
*una partita in meno
MARCATORI
9 gol: Panichelli (Strasburgo)
8 gol:Lepaul (Rennes)
7 gol: Greenwood (Marsiglia)
6 gol: Diop (Nizza)
5 gol: Fati (Monaco), Kebbal (Paris FC)