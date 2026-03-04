Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 4 marzo

Le prime pagine sportive di oggi si dividono tra campo e mercato. In evidenza la Coppa Italia, con la semifinale d’andata terminata senza reti e il discorso qualificazione rimandato al ritorno. Spazio anche alle tensioni sugli spalti e alle scelte di formazione in vista dei prossimi impegni decisivi della stagione.

Grande attenzione anche alle panchine europee: il futuro di Allegri torna al centro delle indiscrezioni internazionali, mentre diversi club valutano possibili cambiamenti tecnici in vista della prossima stagione. Sul fronte mercato, movimenti e strategie coinvolgono soprattutto le big del campionato.

Tra i protagonisti c’è Leao, con il Milan al lavoro per blindare il suo talento e respingere l’interesse dei club di Premier League. In casa Juventus si parla invece di rinnovi e pianificazione offensiva, con trattative aperte e possibili rinforzi per il reparto avanzato. Sullo sfondo anche le corse europee e la lotta per i piazzamenti che valgono la Champions.