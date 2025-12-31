Nome nuovo per il mercato della Roma: piace Schjelderup. E occhio anche a Cissé

La Roma promette di essere una delle squadre più attive sul calciomercato di gennaio, emerge in queste ore un nuovo nome accostato a un potenziale trasferimento nella sponda giallorossa della Capitale durante la finestra invernale che inizierà a breve.

Ci sarebbe anche il centrocampista offensivo Andreas Schjelderup (21 anni), intrigante profilo di nazionalità norvegese che anche la scorsa estate è stato accostato a un potenziale trasferimento in Serie A, in particolare al Como. In forza al Benfica, con cui ha inserito nel contratto una clausola di risoluzione da 100 milioni di euro, ma che adesso avrebbe aperto a una partenza anche all'interno di un affare a base prestito, con magari l'inserimento di un diritto di riscatto, per una cifra vicina ai 15 milioni di euro circa. Con una percentuale che spetta di diritto al Nordsjaelland, squadra in cui si è formata. Con Mourinho non sta più vedendo granché il campo, nelle ultime quattro partite ha totalizzato appena 13 minuti.

Non c'è solo Schjelderup tra i profili adocchiati dalla Roma per la propria trequarti. Occhi puntati anche su Alphadjo Cisse (19 anni, nell'immagine), di proprietà dell'Hellas Verona e attualmente in prestito al Catanzaro in Serie B. Lo riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.