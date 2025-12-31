Modric: "Allegri incredibile, ricorda Ancelotti. Ho visto Mourinho far piangere Ronaldo"

Luka Modric è entrato sin da subito nel modo giusto nel Milan, assumendo in tempi rapidi un ruolo da leader tecnico e protagonista a quarant'anni suonati, quando qualcuno sospettava che le motivazioni potessero venirgli meno.

Nel corso della lunga e interessante intervista rilasciata da Modric al Corriere della Sera di oggi, è lo stesso centrocampista croato a rivelare come tra i segreti del suo approccio con il mondo Milan ci sia anche il bel rapporto che si è creato in tempi brevi con il suo allenatore, Max Allegri: "Ha una personalità incredibile, somiglia un po' ad Ancelotti. Sensibile, divertente, ama gli scherzi, ma come tecnico di campo è un grandissimo. Sa di calcio come pochi, non lo conoscevo così bene ma sono felice che oggi sia il mio allenatore. Ancelotti è il numero uno, difficile trovare parole. Per il suo modo di essere, non solo la qualità in panchina. A Madrid abbiamo parlato tante volte di Milano e del Milan, anche per lui questo posto è unico. Mourinho? Speciale, come tecnico e come persona, fu lui a volermi al Real Madrid. Il più duro dei tre, l'ho visto far piangere Cristiano Ronaldo negli spogliatoi. Molto diretto, ma onesto".

L'allenatore più importante nella carriera di Modric è però un altro: "Tomo Basic, in Croazia, era amico di mio padre. Insegnava ad affrontare le ingiustizie, spiegandoci che nel calcio avremmo visto di tutto, anche le prepotenze. E mi diceva di non ascoltare chi non mi vedeva come calciatore professionista perché ero troppo piccolino e fragile".