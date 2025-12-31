Lazio, Tavares va verso la Saudi League: accordo trovato. Per l'eredità piace Martin

Il pressing serrato di Sergio Conceiçao per portare Nuno Tavares in Arabia Saudita sta spingendo la Lazio a muoversi con anticipo sul mercato dei terzini sinistri. L’obiettivo della dirigenza biancoceleste è evitare di farsi cogliere impreparata di fronte a una possibile partenza immediata del laterale portoghese. L’avventura dell’ex Arsenal nella Capitale sembra ormai ai titoli di coda, ma il presidente Claudio Lotito non fa sconti e chiede tante soldi per il portoghese, ricordando che sulla cifra che incasserà pesa ancora il 35% da destinare ai Gunners sulla futura rivendita.

Nel frattempo, Nuno Tavares avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con il club saudita: per lui è pronto un contratto fino al 2029 con un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione. Una proposta economica difficile da pareggiare e che spinge il giocatore verso la Saudi Pro League.

La Lazio ha già iniziato a sondare tre profili per coprire il vuoto sulla fascia sinistra: Aaron Martin è la prima scelta, ma la pista è in salita poiché il Genoa non vorrebbe privarsene e punta a blindarlo con il rinnovo. C'è anche Alfonso Pedraza, un'occasione di mercato, essendo in scadenza a giugno con il Villarreal, mentre è più difficile arrivare a Luca Netz, fa sapere Tuttosport.