Dopo Napoli e Madrid, Raspadori può andare alla Roma? Manna: "Penso di no e spero di no"

"In estate bisognava colmare i vuoti numerici in rosa e De Laurentiis non si è tirato indietro, ora per gennaio vorremmo premiare il lavoro di Conte e dei giocatori migliorando il livello della squadra senza rompere gli equilibri". Lo dice Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, sottolineando come sarà soprattutto nel reparto offensivo che il club punterà ad alzare la qualità tramite il mercato.

Nella lunga intervista al Corriere dello Sport, Manna risponde però anche ad alcune domande dirette inerenti dei nomi chiacchierati sul mercato della Serie A, come ad esempio Norton-Cuffy del Genoa: "Buon calciatore, ha forza. Ce ne sono tanti bravi".

Un altro nome sulla bocca di molti è quello di Palestra: "In prospettiva è il terzino destro più forte che c’è - continua Manna -. Cominciano a venire fuori giovani importanti sui quali costruire il futuro dell’Italia: Pio Esposito è destinato a grandi cose. E c’è Leoni".

Infine, Raspadori. L'attaccante ex Napoli, ora all'Atletico Madrid, è uno dei calciatori che potrebbe tornare in Serie A. Su di lui c'è la Roma, ma può essere questa la sua prossima destinazione? Manna risponde chiaro: "Penso di no e spero di no perché è un calciatore importante che rinforzerebbe una concorrente".