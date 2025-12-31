Juventus, spunta Nkunku per l'attacco. Si parla di uno scambio con Gatti, pallino di Allegri
In casa Milan si ragiona sul futuro di Christopher Nkunku, a cui la doppietta dello scorso weekend potrebbe non bastare per garantirsi altri sei mesi all'ombra della Madonnina. La dirigenza rossonera sta valutando seriamente l'offerta del Fenerbahçe, che ha messo sul piatto 35 milioni di euro: una cifra che permetterebbe al club di via Aldo Rossi di rientrare quasi totalmente dell'investimento da 37 milioni effettuato in estate.
Parallelamente alla pista turca, evidenzia Repubblica, resta viva l'opzione di uno scambio con la Juventus. L'operazione prevederebbe il passaggio in rossonero di Federico Gatti — profilo indicato da Massimiliano Allegri come rinforzo prioritario per la difesa — più un conguaglio economico a favore del Milan. Sebbene la trattativa sembrasse tramontata, i contatti tra i due club continuano. Il nodo resta la valutazione del conguaglio: con Gatti stimato intorno ai 20 milioni e Nkunku a 35, l'accordo potrebbe chiudersi sulla base di 15 milioni di euro a favore dei rossoneri.
Nonostante l'interesse bianconero, la pista che porta a Istanbul rimane al momento la più concreta. A spingere Nkunku verso il Fenerbahçe è soprattutto la presenza in panchina di Domenico Tedesco. Il tecnico italiano è stato il mentore del francese ai tempi del Lipsia, stagione (2021-2022) in cui l'attaccante raggiunse l'apice della carriera venendo nominato miglior giocatore della Bundesliga.
