Playoff Conference League: Crystal Palace sconfortante, colpaccio del Noah sull'AZ
Finiscono anche le partite delle 18:45 di Conference League, valide l'andata dei playoff. Clamorosa sconfitta dell'AZ Alkmaar, la squadra armena del Noah stupisce e piega gli olandesi con il gol di Hambardzumyan nel secondo tempo. Un solo gol di vantaggio però non garantisce certo il passaggio agli ottavi, che dovrà essere stabilito al ritorno.
I polacchi del Lech espugnano il Tammelan Stadion di Tampere, in Finlandia (2-0), KuPS costretto a intervenire al ritorno. Delude il Crystal Palace, ripreso dal modesto Zrinjski (Serbia) e la rete di Abramovic, rimandando il discorso qualificazioni agli ottavi nel match casalingo a Selhurst Park. Finisce con un pari e patta invece tra Sigma Olomouc e Losanna invece, con discorso analogo ai Glaziers quanto al passaggio al turno successivo della competizione.
I parziali delle 18:45 di Conference League
KuPS - Lech 0-2: 9' Kozubal (L), 41' Ismaheel (L)
Noah - AZ Alkmaar 1-0: 53’ Hambardzumyan (N)
Sigma Olomouc - Losanna 1-1: 22' Butler-Oyedeji (L), 58’ Sturm (S)
Zrinjski - Crystal Palace 1-1: 44' Sarr (C), 55’ Abramovic (Z)
Le partite delle 21:00
Drita - Celje
Jagiellonia - Fiorentina
Omonia - Rijeka
Shkendija - Samsunspor