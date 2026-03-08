Genoa, Vitinha: "Da quando è arrivato De Rossi, sento fiducia. Così è più facile"

Protagonista della vittoria contro la Roma, Vitinha ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Un giorno posso giocare io, un giorno può giocare Ekuban: la squadra è forte e dobbiamo fare tutti il massimo. Sono felice di aver fatto gol ma soprattutto di quanto ha fatto la squadra. Da quando è arrivato De Rossi, ho sentito la fiducia dell'allenatore e così è più facile: è una stagione dove riesco ad essere più tranquillo e fare sempre meglio".