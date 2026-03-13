Vitinha pure goleador: a 26 anni ha già segnato più di Deco e Bernardo Silva in Champions

Con il sigillo di martedì contro il Chelsea in Champions League, Vitinha è entrato a far parte di una ristretta cerchia di giocatori portoghesi capaci di firmare almeno 10 gol nella principale competizione UEFA per club. Una lista guidata dall'irraggiungibile Cristiano Ronaldo, primatista mondiale con 140 reti, e che include altri 14 calciatori lusitani. Tra questi, oltre a Vitinha e Ronaldo, se ne contano solo altri cinque ancora in attività: Bernardo Silva, Raphael Guerreiro, l'ex Milan André Silva e João Félix, infine Rafa Silva.

Il centrocampista del PSG ha un motivo in più per essere orgoglioso di questo traguardo realizzato: tra i 15 giocatori del gruppo, è il centrocampista portoghese che ci è riuscito più precocemente, a soli 26 anni e un mese. Alla stessa età, Bernardo Silva aveva segnato 7 gol e Deco non era andato oltre le 5 reti. Includendo anche gli attaccanti, solo quattro giocatori hanno raggiunto il decimo gol prima del centrocampista del PSG. Alla stessa età, Eusébio ne aveva segnati 32, Ronaldo 26 e José Augusto undici.

Vitinha ha esordito in Champions League a 21 anni con la maglia del Porto (nella stagione 2021/22), ma in quell'annata non era riuscito a trovare il gol, cosa che si è ripetuta in quella successiva, già con la maglia del PSG. In 14 partite ufficiali in quelle due stagioni non è mai andato a segno. Il suo primo gol nella competizione è arrivato il 10 ottobre 2024, a 24 anni e mezzo, in una sconfitta casalinga (2-3) del Paris Saint-Germain contro il Barcellona.