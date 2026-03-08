Genoa, Vitinha: "De Rossi molto intelligente. Voleva vincere contro la Roma, come tutti noi"
L'attaccante del Genoa, Vitinha, autore del gol decisivo al Ferraris nella vittoria dei rossoblù per 2-1 contro la Roma, ha parlato brevemente a Sky Sport dopo la partita, analizzando per prima cosa le differenze viste in campo rispetto alla sfida di andata all'Olimpico quando i giallorossi si imposero per 3-0.
Questo il pensiero del portoghese: "È cambiato l'atteggiamento e la lettura del mister di questa partita. È molto intelligente e non abbiamo commesso gli stessi errori. Voleva vincere questa partita, come tutti noi. Entriamo sempre in campo per fare punti e giocare bene. Oggi ci siamo riusciti e siamo soddisfatti".
