Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Qualcosa il Bologna ha già fatto, nell'ultima settimana di mercato può cambiare punta

Qualcosa il Bologna ha già fatto, nell'ultima settimana di mercato può cambiare puntaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 16:15Serie A
Dimitri Conti

Il Bologna aspetta gli ultimi giorni del calciomercato di gennaio per provare a dare un'accelerata e completare le mosse rimanenti per tentare di rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Vincenzo Italiano. Il momento grigio potrebbe portare a modificare le valutazioni sull'operato societario dei mesi scorsi, ma all'interno di Casteldebole sono tutti convinti che il momento difficile passerà e che le varie operazioni portate a termine, soprattutto in estate, inizieranno a fruttare.

Qualcosa in questa finestra di gennaio in realtà il Bologna lo ha già fatto. C'è per esempio un difensore in più in squadra, senza che nessun altro sia uscito per fargli posto e si tratta del giovane norvegese Helland, pagato 7 milioni di euro dopo averlo visto in azione proprio contro il Bologna, in Europa League con la maglia del Brann. E poi un paio di centrocampisti hanno salutato: finito il prestito di Sulemana in anticipo, Fabbian è stato ceduto alla Fiorentina e al suo posto è arrivato Sohm.

Cosa manca adesso al Bologna? Possibile anche che i rossoblù restino così, considerando che la partenza di Dominguez è stata bloccata e che quindi non ci si attende l'arrivo di un altro esterno offensivo. Casomai potrebbe muoversi qualcosa per quanto riguarda il centravanti, considerando le voci che arrivano dall'estero su Dallinga. In caso di cessione dell'olandese, il Bologna lo andrebbe a sostituire.

ACQUISTI
Jesper Karlsson (A) (Aberdeen) FP
Simon Sohm (C) (Fiorentina) PRE
Eivind Helland (D) (Brann) DEF

CESSIONI
Jesper Karlsson (A) (Utrecht) PRE
Stefan Posch (D) (Mainz 05) PRE
Francesco Raffaelli (P) (Alcione Milano) PRE
Ibrahim Sulemana (C) (Atalanta) FP
Giovanni Fabbian (C) (Fiorentina) PRE
Riccardo Tonin (A) (Vicenza) DEF
Lorenzo Menegazzo (C) (Foggia) PRE
Naim Byar (C) (Wydad Casablanca) DEF
Riccardo Stivanello (D) (Lumezzane) PRE
Joaquín Sosa (D) (Colo-Colo) PRE

Come leggere la tabella di TMW
(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato

Articoli correlati
Champions ed Europa League, ultima giornata di League Phase: i possibili abbinamenti... Champions ed Europa League, ultima giornata di League Phase: i possibili abbinamenti se finisse oggi
L'espulsione di Skorupski non c'era, Maresca bocciato: Rocchi ferma l’arbitro napoletano... L'espulsione di Skorupski non c'era, Maresca bocciato: Rocchi ferma l’arbitro napoletano
La Serie A è il campionato più europeo... d'Europa: 3 italiane nella top 10 del pressing... La Serie A è il campionato più europeo... d'Europa: 3 italiane nella top 10 del pressing
Altre notizie Serie A
Lazio, Lotito: "Con Sarri confronto, non scontro. Zaccagni? La società c'è, anche... Lazio, Lotito: "Con Sarri confronto, non scontro. Zaccagni? La società c'è, anche senza proclami"
Cagliari, in chiusura il terzo colpo. Ma a una settimana dal gong c'è spazio per... Cagliari, in chiusura il terzo colpo. Ma a una settimana dal gong c'è spazio per altri movimenti
Caso Romagnoli, Lotito: "Ha un contratto ed è un punto di riferimento. La Lazio non... Caso Romagnoli, Lotito: "Ha un contratto ed è un punto di riferimento. La Lazio non è in svendita"
Dopo Bremer e Bruno Peres, Petrachi ci riprova. Torino, per la difesa ecco Tchoca... Dopo Bremer e Bruno Peres, Petrachi ci riprova. Torino, per la difesa ecco Tchoca
AIA verso il commissariamento, ma Gravina: "Siamo garantisti, aspettiamo l'appello"... AIA verso il commissariamento, ma Gravina: "Siamo garantisti, aspettiamo l'appello"
L'ex preparatore del Napoli: "Lukaku, serve tempo. Neres? Può rientrare nel rush... TMWL'ex preparatore del Napoli: "Lukaku, serve tempo. Neres? Può rientrare nel rush finale"
Il mercato del Napoli resta a saldo zero, Gravina: "Non è arrivata la rinuncia delle... Il mercato del Napoli resta a saldo zero, Gravina: "Non è arrivata la rinuncia delle altre"
Qualcosa il Bologna ha già fatto, nell'ultima settimana di mercato può cambiare punta... Qualcosa il Bologna ha già fatto, nell'ultima settimana di mercato può cambiare punta
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato, troppi infortuni. Juve, intrigo En Nesry. Spalletti lo vuole. Inter in fuga, ok per Perisic. Milan arrivano due difensori.
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Verona-Udinese, le probabili formazioni: senza Giovane, c'è Sarr in attacco con Orban
3 Serie A, 22^ giornata LIVE: c'è Sarr con Orban, Atta-Davis nell'Udinese
4 Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato, troppi infortuni. Juve, intrigo En Nesry. Spalletti lo vuole. Inter in fuga, ok per Perisic. Milan arrivano due difensori.
5 Tacchinardi: "Maignan da rosso. Bremer-Hojlund? Se è rigore quello ce ne sono 500 a gara"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Daniel Maldini alla Lazio, fumata bianca: l'attaccante a Roma nelle prossime ore, i dettagli
Immagine top news n.1 Maldini alla Lazio, i movimenti delle big: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci l'ultima settimana di mercato
Immagine top news n.2 Riecco la difesa al centro del villaggio: i numeri della Juve da quando c'è Spalletti
Immagine top news n.3 Niente En Nesyri, ma Spalletti (con un siparietto) è più chiaro che mai: serve un Hojlund
Immagine top news n.4 Ormai è utopia Scudetto, Conte mai così male dopo 22 turni di Serie A: il confronto
Immagine top news n.5 Spalletti conferma l'idea di Comolli: David andava aspettato. Ma serve un altro 9
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata: Inter a +5 sul Milan. Scatto del Genoa
Immagine top news n.7 La Roma gioca meglio ed evita la beffa Allegriana. Il Milan si accontenta del punto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa
Immagine news podcast n.2 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
Immagine news podcast n.3 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
Immagine news podcast n.4 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 De Marchi: "Una Juventus così solida e consapevole fa paura"
Immagine news Altre Notizie n.2 Arturo Di Napoli: "Juve, serve un centravanti. Scudetto, può perderlo solo l'Inter"
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Milan, non puoi giocare sempre così. Juve, ora c'è chimica"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Allegri vuole un difensore, il Milan prova ad accontentarlo nell'ultima settimana di mercato
Immagine news Serie A n.2 Lazio, Lotito: "Con Sarri confronto, non scontro. Zaccagni? La società c'è, anche senza proclami"
Immagine news Serie A n.3 Cagliari, in chiusura il terzo colpo. Ma a una settimana dal gong c'è spazio per altri movimenti
Immagine news Serie A n.4 Caso Romagnoli, Lotito: "Ha un contratto ed è un punto di riferimento. La Lazio non è in svendita"
Immagine news Serie A n.5 Dopo Bremer e Bruno Peres, Petrachi ci riprova. Torino, per la difesa ecco Tchoca
Immagine news Serie A n.6 AIA verso il commissariamento, ma Gravina: "Siamo garantisti, aspettiamo l'appello"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, anche Viti va subito ko. Attesa per gli esami medici: può saltare lo Spezia
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, è addio con lo sloveno Stulac: risolto consensualmente il contratto
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, ecco l'erede di Magnani in difesa: dal Bari arriva Vicari in prestito
Immagine news Serie B n.4 Bari, ecco l'attaccante Cuni: arriva in prestito con diritto dal Rubin Kazan
Immagine news Serie B n.5 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 21ª giornata: esordio ok per Longo
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 21ª giornata: dietro Ghedjemis il vuoto
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Consiglio Federale, modifica per i club di C: potranno indicare stadio alternativo anche in Provincia
Immagine news Serie C n.2 Pontedera, ceduto Simone Milazzo in prestito fino a giugno al San Marino
Immagine news Serie C n.3 Union Brescia, Mercati rischia un lungo stop. Si valuta l’acquisto di un mediano
Immagine news Serie C n.4 Perugia, Tedesco: "Primo tempo brutto. Ascoli? Gioca il miglior calcio della C"
Immagine news Serie C n.5 Pro Patria al 6° ko con Bolzoni in panchina. "Reagiamo sempre dopo aver preso gol"
Immagine news Serie C n.6 Bagatti: “Vicenza oramai imprendibile. Il Perugia mi ha sorpresa in negativo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Roma Milan
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Milan, la corsa Champions passa dall'Olimpico
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Napoli, Conte non ha mai vinto allo Stadium da avversario
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Mondiale 2027, svelato il logo e lo slogan dell'edizione ospitata dal Brasile
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma, dopo un anno finisce l'avventura di Kuhl. Ha firmato fino al '29 con l'Atletico Madrid
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, si conclude oggi il girone di andata: in campo Juventus e Parma
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma F., Giugliano salta il ritorno contro la Lazio: squalificata per espressione blasfema
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Rossettini: "Col Genoa vittoria di cuore, che dà la spinta per gara con la Lazio"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 11ª giornata: Como Women sprecone, vince l'Inter. Bene anche il Napoli
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?