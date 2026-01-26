Qualcosa il Bologna ha già fatto, nell'ultima settimana di mercato può cambiare punta

Il Bologna aspetta gli ultimi giorni del calciomercato di gennaio per provare a dare un'accelerata e completare le mosse rimanenti per tentare di rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Vincenzo Italiano. Il momento grigio potrebbe portare a modificare le valutazioni sull'operato societario dei mesi scorsi, ma all'interno di Casteldebole sono tutti convinti che il momento difficile passerà e che le varie operazioni portate a termine, soprattutto in estate, inizieranno a fruttare.

Qualcosa in questa finestra di gennaio in realtà il Bologna lo ha già fatto. C'è per esempio un difensore in più in squadra, senza che nessun altro sia uscito per fargli posto e si tratta del giovane norvegese Helland, pagato 7 milioni di euro dopo averlo visto in azione proprio contro il Bologna, in Europa League con la maglia del Brann. E poi un paio di centrocampisti hanno salutato: finito il prestito di Sulemana in anticipo, Fabbian è stato ceduto alla Fiorentina e al suo posto è arrivato Sohm.

Cosa manca adesso al Bologna? Possibile anche che i rossoblù restino così, considerando che la partenza di Dominguez è stata bloccata e che quindi non ci si attende l'arrivo di un altro esterno offensivo. Casomai potrebbe muoversi qualcosa per quanto riguarda il centravanti, considerando le voci che arrivano dall'estero su Dallinga. In caso di cessione dell'olandese, il Bologna lo andrebbe a sostituire.

ACQUISTI

Jesper Karlsson (A) (Aberdeen) FP

Simon Sohm (C) (Fiorentina) PRE

Eivind Helland (D) (Brann) DEF

CESSIONI

Jesper Karlsson (A) (Utrecht) PRE

Stefan Posch (D) (Mainz 05) PRE

Francesco Raffaelli (P) (Alcione Milano) PRE

Ibrahim Sulemana (C) (Atalanta) FP

Giovanni Fabbian (C) (Fiorentina) PRE

Riccardo Tonin (A) (Vicenza) DEF

Lorenzo Menegazzo (C) (Foggia) PRE

Naim Byar (C) (Wydad Casablanca) DEF

Riccardo Stivanello (D) (Lumezzane) PRE

Joaquín Sosa (D) (Colo-Colo) PRE

Come leggere la tabella di TMW

(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato