Qualcosa il Bologna ha già fatto, nell'ultima settimana di mercato può cambiare punta
Il Bologna aspetta gli ultimi giorni del calciomercato di gennaio per provare a dare un'accelerata e completare le mosse rimanenti per tentare di rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Vincenzo Italiano. Il momento grigio potrebbe portare a modificare le valutazioni sull'operato societario dei mesi scorsi, ma all'interno di Casteldebole sono tutti convinti che il momento difficile passerà e che le varie operazioni portate a termine, soprattutto in estate, inizieranno a fruttare.
Qualcosa in questa finestra di gennaio in realtà il Bologna lo ha già fatto. C'è per esempio un difensore in più in squadra, senza che nessun altro sia uscito per fargli posto e si tratta del giovane norvegese Helland, pagato 7 milioni di euro dopo averlo visto in azione proprio contro il Bologna, in Europa League con la maglia del Brann. E poi un paio di centrocampisti hanno salutato: finito il prestito di Sulemana in anticipo, Fabbian è stato ceduto alla Fiorentina e al suo posto è arrivato Sohm.
Cosa manca adesso al Bologna? Possibile anche che i rossoblù restino così, considerando che la partenza di Dominguez è stata bloccata e che quindi non ci si attende l'arrivo di un altro esterno offensivo. Casomai potrebbe muoversi qualcosa per quanto riguarda il centravanti, considerando le voci che arrivano dall'estero su Dallinga. In caso di cessione dell'olandese, il Bologna lo andrebbe a sostituire.
ACQUISTI
Jesper Karlsson (A) (Aberdeen) FP
Simon Sohm (C) (Fiorentina) PRE
Eivind Helland (D) (Brann) DEF
CESSIONI
Jesper Karlsson (A) (Utrecht) PRE
Stefan Posch (D) (Mainz 05) PRE
Francesco Raffaelli (P) (Alcione Milano) PRE
Ibrahim Sulemana (C) (Atalanta) FP
Giovanni Fabbian (C) (Fiorentina) PRE
Riccardo Tonin (A) (Vicenza) DEF
Lorenzo Menegazzo (C) (Foggia) PRE
Naim Byar (C) (Wydad Casablanca) DEF
Riccardo Stivanello (D) (Lumezzane) PRE
Joaquín Sosa (D) (Colo-Colo) PRE
Come leggere la tabella di TMW
(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.