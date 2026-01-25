Como, doppietta e MVP per Douvikas: "Stiamo costruendo qualcosa di speciale qui"

"Una partita da ricordare". Esordisce così Anastasios Douvikas, detto Tasos, il giorno seguente la goleada spietata inferta al Torino in occasione della 22a giornata di Serie A e la doppietta rifilata a Paleari. Così come il premio di MVP della giornata ricevuto tra le mani. L'attaccante greco, che ha permesso al Como di chiudere 6-0 la gara in bellezza al Sinigaglia, ha raggiunto quota 8 gol in campionato e 11 stagionali (comprese le 3 reti in Coppa Italia).

Il miglior realizzatore della banda di Fabregas, al pari di Nico Paz, ha scritto un pensiero personale sul profilo ufficiali di Instagram: "Sono così fiero di questa squadra e felice di contribuire con altri due gol", l'aggiunta di Douvikas. Con un finale che lascia trasparire sogni d'Europa: "Stiamo costruendo qualcosa di speciale qui. Manteniamo questa energia".

Al termine della vittoria, con tanto di decimo clean sheet stagionale del Como, Nicolas Kuhn ha parlato in conferenza stampa e ammesso quale sia l'obiettivo reale di tutti sulle rive del Lago: "C'è molta competizione ma è buona, ci fa mantenere alto il livello. Noi vogliamo andare in Europa, è il nostro obiettivo. Io conosco le mie qualità, sto bene anche fisicamente. Chiaro, se vedete la classifica, rimaniamo umili ma certamente se si sta lassù il nostro obiettivo è quello".