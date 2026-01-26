FIGC, approvato il budget 2026. Gravina: "Molto dipenderà dalla qualificazione ai Mondiali"

Il Consiglio Federale, andato in scena questa mattina nella prima riunione del 2026, ha approvato all’unanimità il Budget 2026 della FIGC. Allo stato attuale, si legge nel comunicato stampa ufficiale, il bilancio di previsione per il 2026 presenta un risultato atteso negativo per 6,6 milioni di euro. “Tale evidenza riflette, tuttavia, una serie di assunzioni estremamente prudenziali, prima fra tutte l’impossibilità di considerare gli ingenti introiti che sarebbero garantiti dalla partecipazione della Nazionale al Mondiale FIFA, che si confida di poter rettificare in senso migliorativo nel corso dell’esercizio. Complessivamente, il risultato risulta determinato da una stima del valore della produzione di 191,9 mln €, a fronte di un totale di costi della produzione di 189,1 mln €. Il margine operativo lordo risulta di 9 mln €, il margine operativo netto di 2,76 mln €, il risultato ante imposte di 5,7 mln € e l’imposizione fiscale di 12,4 mln €”.

“Molto dipenderà dalla nostra qualificazione al Campionato del Mondo – ha sottolineato il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, incontrando i giornalisti presenti - che come potete ben immaginare avrebbe un impatto molto positivo sul budget”.

Dopo gli incontri in Medio Oriente (Retegui e Verratti), e quello di ieri con i giocatori che militano in Premier League, nei prossimi giorni il commissario tecnico Gennaro Gattuso incontrerà diverse squadre - “sono previsti altri incontri tra Roma, Napoli, Milano e Bergamo”, recita il comunicato stampa - e Gravina ha aggiunto: “C'è grande entusiasmo da parte dei giocatori grazie a Rino, che ha scelto la veste del padre francescano e va in giro per il mondo a trovare i nostri calciatori. Stiamo monitorando tutti i nostri ragazzi”.