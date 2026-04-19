Non solo l'Inter su Samson Baidoo: Juventus vigile. L'agente è lo stesso di Boga e Thuram

Altre voci di mercato riguardo al giovane difensore del Lens, Samson Baidoo. Classe 2004, già accostato a Inter e Borussia Dortmund, in Francia lo accostano a giocatori come Raphael Varane e Kalidou Koulibaly. Come riporta Tuttosport oggi in edicola, anche l’Aston Villa è sulle sue tracce e, in Italia, la Juventus ha appuntato il suo nome visionandolo da vicino.

I bianconeri fra l'altro possono contare sui buoni rapporti con l’agenzia Sport Cover, in particolare con Meissa N’Diaye, lo stesso agente di Boga e di Khephren Thuram. Proprio per parlare del riscatto di Boga la Juventus si incontrerà con lui a breve, visto che la stagione sta per terminare.