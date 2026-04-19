Il Milan si interroga su Lewandowski: non c'è consenso unanime all'interno della dirigenza

All'interno del canale YouTube del noto giornalista internazionale Fabrizio Romano, il collega Matteo Moretto fa il punto sul futuro di quello che adesso e nei prossimi mesi potrebbe essere uno parametri zero più ambiti in Europa: Robert Lewandowski.

Con un contratto in scadenza con il Barcellona il prossimo 30 giugno, il centravanti polacco classe 1988 sta portando avanti dei dialoghi con la dirigenza blaugrana per un rinnovo al ribasso, anche se al momento sono altissime le chance di lasciare la Catalunia a parametro zero.

Inutile dire che il suo è un profilo seguito da tantissime squadre europee e non solo, anche la MLS sarebbe molto interessata a portarlo oltreoceano. In Italia nei giorni scorsi si è fatto il nome del Milan ma secondo Moretto la trattativa ad oggi non sarebbe così calda. Nella dirigenza rossonera, infatti, al momento il consenso non è unanime per un calciatore che guadagna uno stipendio altissimo (oltre 20 milioni di euro secondo il sito Capology) e va per i 38 anni. Vedremo se nei prossimi mesi cambierà qualcosa ma attualmente quello di Robert Lewandowski non è il primo nome nella lista dei desideri del Milan.