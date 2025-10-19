Non solo Morata: il Como ora si aspetta i primi acuti da Baturina e Kuhn

Non solo Alvaro Morata. La sfida delicatissima che il Como giocherà fra poche ore contro la Juventus potrebbe essere l'occasione giusta per sbloccarsi anche per altri due giocatori particolarmente attesi dopo la sfavillante campagna acquisti estiva portata avanti dalla società.

In casa Como c'è crescente attesa per la crescita di Martin Baturina e Nicolas Kuhn, giocatori che a differenza di Jesus Rodriguez e Jayden Addai non hanno ancora dato il proprio contributo, almeno in termini statistici.

Entrambi hanno giocato spesso, anche se raramente dall'inizio. I due giocatori sono costati al club lariano qualcosa meno di 50 milioni di euro, lecito dunque aspettarsi un impatto anche in termini di gol e assist. Per il croato, reduce da una presenza con la propria Nazionale, sono 3 presenze in Serie A (solo una da titolare) e due in Coppa Italia, con all'attivo solo un assist. Per il tedesco 5 partite in campionato (3 da titolare) e una in Coppa Italia, senza gol e senza assist a referto. Numeri che a Como probabilmente non si aspettavano, anche visto il recente passato: lo scorso anno col Celtic, Kuhn chiuse la stagione con 21 gol e 15 assist in 51 presenze totali. Mentre Baturina con la Dinamo Zagabria collezionò 6 gol e 12 assist nelle 45 apparizioni stagionali.