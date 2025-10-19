Paradosso Hellas: crea tantissimo ma mai così pochi gol dal ritorno in Serie A

L’Hellas Verona sta vivendo un avvio di stagione estremamente complicato, soprattutto sotto il profilo offensivo. In sette giornate, i gialloblù hanno messo a segno appena due reti, entrambe su calcio di rigore, firmate da Serdar e Orban. Nessun gol su azione, un dato che non si era mai registrato dal ritorno in Serie A nella stagione 2019-2020.

Nonostante qualche segnale di vitalità, l’attacco continua a faticare e le difficoltà realizzative si riflettono anche sulla classifica. Il Verona di Zanetti oggi ha meno punti e meno gol rispetto alle versioni precedenti della squadra, persino rispetto al tanto criticato primo Hellas dello stesso tecnico, che alla settima giornata dello scorso anno aveva già realizzato 12 reti.

Anche i paragoni con gli anni passati non sorridono ai gialloblù: Baroni (2023-24) era partito meglio con 4 gol e più punti, Cioffi (2022-23) ne aveva segnati 6, e il Verona di Tudor (2021-22) addirittura 15. Persino nelle stagioni più prudenti sotto Juric, l’Hellas segnava di più. Serve un’inversione di rotta urgente perché senza gol, la classifica resta ferma e la squadra rischia di affondare.