Como, Caqueret: "Buona strategia, spero di vincere davanti a Varane e Wenger"
Maxime Caqueret, centrocampista del Como, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida con la Juventus: "Spero di vincere anche per Varane e Wenger che sono qui oggi a vedere la partita. Abbiamo quattro centrocampisti per tenere di più la palla, penso che sia una buona strategia per riuscirci"
