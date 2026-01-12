Non solo Napoli: Lautaro a secco con le big in stagione. Ma l'anno scorso...

Lautaro e i big match, il tema torna d’attualità. Con il Napoli, il capitano dell’Inter ha chiuso a secco, come gli era capitato nel girone d’andata, in una partita caratterizzata da andamento e risultato molto diversi rispetto al 2-2 maturato ieri sera a San Siro. E la nota statistica, sebbene nessuno si sogni di sostenere la tesi per cui i nerazzurri non abbiano battuto la squadra di Antonio Conte per il mancato gol del proprio attaccante, è tornata d’attualità, anche perché piuttosto lampante.

Che fatica in campionato. Con il Napoli, Lautaro in Serie A non segna addirittura dal 2021 (Inter-Napoli 3-2, il 21 novembre 2021). Agli azzurri ha fatto male in Supercoppa italiana a gennaio 2024, decidendo la finale vinta dai nerazzurri con il risultato di 1-0, ma il bottino resta abbastanza magro: cinque gol in diciannove confronti, compreso quello di ieri sera al Meazza. Va anche peggio con la Juventus: appena 4 le reti segnate ai bianconeri nei 21 precedenti. La più recente risale al pareggio maturato a Torino il 26 novembre 2023, 1-1 in Serie A. Altra musica se consideriamo le partite con il Milan: nove centri nei 21 derby milanesi giocati in carriera. I rossoneri sono la seconda vittima preferita dell’argentino dopo Cagliari (12 gol in 12 incontri) e Salernitana (10 in 6), ma pure in questo caso Lautaro si è bloccato: l’ultimo gol in campionato al Milan è del 5 febbraio 2023, in un derby finito peraltro 1-0. Più recente la marcatura in Supercoppa italiana 2025, inutile perché l’ha vinta 3-2 il Milan di Conceicao.

In stagione con le big… La gara con il Napoli conferma peraltro il trend di quest’annata sportiva, per Lautaro: in campionato non ha timbrato nemmeno con la Roma, anche se ha fatto male a Bologna, Atalanta, Lazio e Como. In Champions, è rimasto a secco con Atlético Madrid e Liverpool, sbizzarrendosi con i modesti Slavia Praga, St-Gilloise e Kairat Almaty. È proprio la Champions, oggettivamente, a dire che il discorso non può essere ampliato oltre misura: l’anno scorso Lautaro ha deciso il doppio confronto con il Bayern Monaco - in gol andata e ritorno - ed è stato tra i mattatori, peraltro da infortunato, del 4-3 di San Siro con il Barcellona. Di palloni pesanti, anche con l’Argentina, in carriera ne ha calciati parecchi. Difficile farne un tarlo: certo, le sue difficoltà con le big sembrano quelle dell’Inter.