Scarpa d'Oro, fuga per la vittoria: Kane sembra già irraggiungibile per Mbappe e Haaland

Harry Kane è inarrestabile e sembra lanciatissimo verso la conquista della Scarpa d'Oro. L'attaccante inglese domina il Klassiker, firma un'altra doppietta e allunga su Kylian Mbappé: altri due gol, mentre il francese è fermo ai box e i punti di differenza salgono a 14. Chiude il podio Erling Haaland, ancora a secco e fermo a quota 44. La Serie A resta nella Top 10 grazie a Lautaro Martinez: il capocannoniere del campionato italiano, fermo per infortunio, è ottavo con 14 reti realizzate, in compagnia di Mason Greenwood, Deniz Undav, Joaquin Panichelli, Antoine Semenyo e Darko Lemajic.

Ricordiamo che il punteggio è dato dal numero di gol segnati moltiplicato per il coefficiente UEFA che varia a seconda del campionato. Nel dettaglio: valgono 2 punti i gol realizzati nei campionati piazzati dal primo al quinto posto (Inghilterra, Italia, Spagna, Germania e Francia); 1.5 quelli realizzati nei campionati piazzati tra la sesta e la ventiduesima posizione (Olanda, Portogallo, Belgio, Repubblica Ceca, Turchia, Norvegia, Grecia, Austria, Scozia, Polonia, Danimarca, Svizzera, Israele, Cipro, Svezia, Croazia e Serbia). 1 tutti gli altri.

1 Harry Kane - 60

2 Kylian Mbappé - 46

3 Erling Haaland - 44

4 Igor Thiago - 36

5 Luis Suárez - 33

6 Vedat Muriqi - 32

7 Vangelis Pavlidis - 30

8 Darko Lemajic - 28

8 Mason Greenwood - 28

8 Lautaro Martínez - 28

8 Antoine Semenyo - 26

8 Deniz Undav - 26

8 Joaquin Panichelli - 26

14 Ayase Ueda - 27

14 August Priske - 27

14 Daniel Karlsbakk - 27

14 Ibrahim Diabate - 27

14 Paul Onuachu - 27

19 Lamine Yamal - 26

19 Luis Diaz - 26