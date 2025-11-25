Non solo Nico Paz: Addai & co, Como è la terra delle scommesse che nessun altro poteva fare

Nel giorno in cui rimbalzano dalla Spagna le indiscrezioni sulla volontà del Real Madrid di riportare alla base Nico Paz, è appena il caso di far notare che il Como, sesto in classifica, arriva da una rotonda vittoria - cinque a uno al Torino - firmata ma non monopolizzato dal suo gioiello. Anche con i granata, il talento cristallino di Nico ha brillato, e infatti ha segnato, ma non è stato l’unico gioiellino di Cesc Fabregas a mettersi in mostra.

Jayden Addai sembra già una scommessa vinta. L’estate del Como è andata più o meno tutta così: ragazzi non troppo conosciuti al grande pubblico - ma decisamente noti agli addetti ai lavori - pescati nei migliori vivai d’Europa, a cifre non impossibili ma che altri club di Serie A non possono permettersi. È il grande vantaggio di una squadra giovane, con un potenziale economico pressoché illimitato e praticamente nessuna pressione addosso. Ingredienti che fanno di quasi tutti gli acquisti un affare. La doppietta con il Torion, per esempio, ha acceso i riflettori sull’esterno offensivo olandese. Pagato 14 milioni di euro, dopo 3 gol in 7 presenze di Serie A ha già aumentato il proprio valore.

Stesso discorso dicasi per l’altro madridista in rosa, il difensore Jacobo Ramon. Titolarissimo nelle scelte di Fabregas, con il Toro ha trovato la via della rete. È costato 2,5 milioni di euro, fino a oggi pochi immaginavano che il Real possa volerlo portare riportare indietro e invece non è escluso. È la magia di Como, dove ragazzi di talento, ma che altrove non avrebbero avuto lo stesso spazio. Certo, come si diceva: nessuno poteva farlo, nessuno poteva coniugare un mercato economicamente da big ma fatto tutto su scommesse, se non il Como. Ma questo è un altro discorso.