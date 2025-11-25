Del Piero avvisa la Juventus: "Il Bodo in casa fa male. Non servirà dominare, ma vincere"

L'ex attaccante Alessandro Del Piero ha parlato dagli studi di Sky Sport, dove è presente per commentare la serata di Champions League.

Concentrandosi sulla Juventus e su cosa si aspetta di vedere stasera dai bianconeri, esordisce Del Piero: "Mi aspetto carattere dalla Juventus. Sicuramente è partita complicata per le condizioni climatiche e del campo. Se freddo e nevischio già danno fastidio, c'è anche un campo sintetico al quale non sono abituati. In casa il Bodo è squadra che fa male: fa poche cose, ma bene e al massimo. Servirà adattamento, è un momento in cui tutti dovranno fare qualcosa in più. Ed è fondamentale riuscire a dare una sterzata alla stagione: l'arrivo di Spalletti lo ha fatto sul lato emotivo, ma c'è bisogno anche del campo. Non serve dominare, ma vincere".

Prosegue e conclude quindi Del Piero nelle sue riflessioni, soffermandosi sulla coppia di centrocampo Locatelli-Miretti: "Se c'è volontà di rifornire quelli di talento e bravi nell'uno contro uno, devi farlo prima possibile. Se hai spazio e tempo di puntare, sicuramente hai più chance di far male. E può darsi che Spalletti voglia un blocco solido di difensori e centrocampisti che si muovano poco, per dare poi la palla in avanti e sfruttare l'estro. E poi non sai la reazione, ma dare solidità alla difesa nei primi minuti è importante".