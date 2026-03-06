Cagliari-Como, i convocati di Pisacane: restano fuori Gaetano, Deiola e Mina
Domani alle 15 la sfida fra Cagliari e Como, all'Unipol Domus. È stata diramata la lista dei giocatori convocati dal tecnico dei sardi, Fabio Pisacane. Non ce la fa Gaetano a recuperare in tempo, così come Deiola. Insieme a loro restano fuori per motivazioni fisiche i vari Mazzitelli, Mina, Felici, Belotti e Borrelli.
Una sfida che da un lato è importante per il Cagliari per blindare la salvezza, ma dall'altro per il Como rappresenta l'occasione per l'ulteriore assalto alla zona Champions League. Di seguito la lista dei giocatori convocati dall'allenatore rossoblu.
I convocati del Cagliari:
Portieri: Caprile, Sherri, Ciocci.
Difensori: Palestra, Idrissi, J. Rodriguez, Ze Pedro, Obert, Dossena, Raterink, Cogoni.
Centrocampisti: Adopo, Liteta, Folorunsho, Sulemana, Sulev, Malfitano, Folorunsho.
Attaccanti: Kilicsoy, Pavoletti, Mendy, Trepy, Esposito, Albarracin, S. Esposito.
