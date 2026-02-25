Atalanta, che paura per Krstovic: scarpata da Bensebaini, in ospedale con dei tagli in fronte

È stato un intervento da mani nei capelli, ma Nikola Krstovic sta bene. L'attaccante dell'Atalanta si è trasformato nell'eroe della serata contro il Borussia Dortmund, per aver guadagnato il calcio di rigore decisivo al 98' da passaggio agli ottavi di finale di Champions League, pagando tuttavia dazio. E ritrovandosi con diverse ferite profonde sulla fronte per l'intervento pericoloso di Bensebaini (espulso).

Cos'è successo

Finito a terra con le mani a tamponare le ferite, nate dalla scarpata incassata in pieno volto dall'avversario giallonero, l'arbitro spagnolo José Maria Sanchez su richiamo del VAR ha deciso di tornare sui suoi passi e assegnare il penalty della vittoria all'Atalanta, realizzato poi da Samardzic in un finale tutto da vivere alla New Balance Arena. Krstovic "l'eroe" per molti suoi compagni che, dopo i festeggiamenti sul campo e insieme ai propri tifosi, hanno posato insieme al montenegrino in foto mentre veniva controllato dallo staff medico.

La rassicurazione e la testimonianza

Negli ultimi minuti ci ha pensato lo stesso Nikola Krstovic a infondere serenità al popolo nerazzurro circa le sue condizioni. L'ex Lecce, infatti, ha scritto un messaggio sui social media per rassicurare tutti: "Ci vediamo presto sul campo. Forza Atalanta". A corredo una carrellata di selfie e foto che ritraggono i tagli profondi sulla fronte, poi medicati da un'operatrice sanitaria al suo arrivo in ospedale, con bende e cerotti del caso. Tagliato il traguardo epico degli ottavi di finale dopo la rimonta sul Borussia Dortmund, adesso il 25enne potrà tornare a casa. Concesso, logicamente, il riposo del "guerriero".