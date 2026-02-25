Adesso è davvero finita per la Juventus: 3-2 del Galatasaray al minuto 119
E adesso è davvero finita per la Juventus, che subisce il gol del 3-2 dal Galatasaray. Segna al 119' Baris Alper Yilmaz, lanciato verso la porta di Perin da Singo con una giocata verticale. A tu per tu con Perin, basta un tocco sotto misura per realizzare il gol che manda il Gala agli ottavi. Il pubblico dello Stadium, comunque, applaude i propri calciatori.
