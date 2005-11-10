Nuno Tavares è l'esatto contrario di Gattuso. Che vuole trasformarlo in Nuno Mendes

Un gol e due assist nelle prime sei giornate di campionato. Una partenza di stagione importante, ma comunque peggiore rispetto a quella di due anni fa quando tra fine agosto e fine ottobre infilò otto assist vincenti portando Lotito a dire: "A gennaio non lo vendo nemmeno per 70 milioni di euro". Ma qual è il vero Nuno Tavares? Quello di due anni fa, quello di oggi o quello che nel mezzo per Maurizio Sarri non poteva nemmeno fare il titolare? Il gol realizzato ieri all'Olimpico, una fiondata dai 30 metri, non lascia dubbi sulle qualità di un giocatore che fino a questo momento ha lasciato trascorrere la sua carriera all'insegna della discontinuità. Che a 26 anni ha già lasciato vedere tutto e il contrario di tutto.

Il pensiero di Gattuso sul suo terzino

"Lo ritengo un calciatore da Real Madrid, ma ha sperperato 100 milioni in 5 anni", diceva di lui Gennaro Gattuso esattamente un mese fa. "Sono venuti a mancare i genitori, ha ricevuto 100 milioni in eredità e in 5 anni se li è fumati (ride, ndr). Lui sa di essere fortissimo, bisogna entrare nella sua testa". Gattuso fin qui nella sua testa c'è entrato e questo avvio di stagione ha messo in mostra la miglior versione del laterale lusitano. Di un calciatore che, quando è nella sua miglior versione, ha davvero pochi eguali in quel ruolo. "C’è solo uno ai suoi livelli che è Nuno Mendes - ha aggiunto più recentemente Gattuso -. È un giocatore che ha tutto, poi non ha dato continuità alla sua carriera. All’inizio non è stato rosa e fiori, ci sono stati momenti di tensione non solo con lui. Io odio le persone che hanno talento e non fanno nulla per migliorarsi. Io ho fatto un percorso diverso, ero più scarso degli altri. Fatico a sopportare chi ha talento e lo butta”.

La continuità di Nuno Mendes

Di due anni più giovane, Nuno Mendes nelle prime cinque stagioni da terzino sinistro del Paris Saint-Germain ha messo in fila 15 gol e 24 assist in 182 partite. Numeri importanti, soprattutto una continuità che è alla base del successo per qualsiasi top player. Numeri per la verità nemmeno così impossibili per Tavares la cui carriera s'è però fin qui caratterizzata per le tante, troppe pause. Riuscirà Gennaro Gattuso a invertire davvero questo trend?