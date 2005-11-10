Grave fallo di gioco o condotta violenta? Roma, quante giornate di squalifica rischia Malen

La Roma aspetta il verdetto del Giudice Sportivo dopo l'espulsione diretta rimediata da Donyell Malen contro il Como. L'intervento dell'olandese sulle caviglie di Kaiki è stato giudicato meritevole del rosso secondo le direttive impartite dal designatore Daniele Orsato. Malen, alla prima espulsione della sua carriera, ha riconosciuto l'errore anche sui social: "Chiedo scusa alla squadra e ai tifosi". Adesso l'attenzione si sposta sulla sanzione, con la possibilità concreta che l'attaccante debba fermarsi soltanto per una giornata.

Malen, l'ipotesi più probabile è il grave fallo di gioco

La discriminante sarà la qualificazione dell'intervento da parte del Giudice Sportivo. Lo scenario più probabile è quello del grave fallo di gioco, che comporterebbe una sola giornata di squalifica. Secondo Il Messaggero, viene invece considerata remota la possibilità che l'episodio venga valutato come condotta violenta, circostanza che potrebbe determinare una sanzione più pesante. Gian Piero Gasperini ha provato a sottolineare le attenuanti: "Ha avuto uno slancio dopo essere stato trattenuto e ha toccato anche la palla. Su di lui c'era prima fallo. Quello che è brutto è il salto, ma non c'è intenzionalità. Non c'è nessuna volontà né determinazione a fare male".

Roma, Malen dovrebbe esserci contro il Napoli

Una sola giornata di stop permetterebbe quindi a Malen di tornare a disposizione proprio per il big match contro il Napoli. L'olandese salterebbe soltanto il prossimo impegno della Roma, per poi rientrare immediatamente nei piani di Gasperini. Prima del tackle su Kaiki, Malen era stato trattenuto due volte per la maglia da Ramon, episodio sul quale il tecnico giallorosso ha insistito nel post-partita. Resta però il rosso, considerato corretto per la pericolosità dell'intervento: adesso la Roma attende una sanzione che, salvo sorprese, dovrebbe limitarsi a un solo turno.