Champions, Roma-Real a Letexier: l'ultima volta cacciò Mou. Feyenoord-Como a Rumsas

Sono stati resi noti gli arbitri delle partite di Champions League del mercoledì e quindi anche di Feyenoord-Como e Roma-Real Madrid. L'UEFA ha nominato il lituano Donatas Rumsas per l'incontro della squadra di Cesc Fabregas e François Letexier per quello degli uomini di Gian Pier Gasperini. José Mourinho ritroverà dunque il direttore di gara che attaccò in conferenza stampa dopo Benfica-Real, match nel quale fu espulso e successivamente si presentò con un foglio con tutti i giocatori che a suo avviso non avrebbero dovuto ricevere un cartellino.

Le designazioni complete

Feyenoord-Como

Arbitro: Donatas Rumsas (Lituania)

Assistenti: Aleksandr Radius (Lituania) e Dovydas Suziedelis (Lituania)

Quarto uomo: Robertas Valikonis (Lituania)

Video Assistant Referee: Cesar Soto Grado (Spagna)

Assistente Video Assistant Referee: Carlos del Cerro Grande (Spagna)

Roma-Real Madrid

Arbitro: François Letexier (Francia)

Assistenti: Cyril Mugnier (Francia) e Mehdi Rahmouni (Francia)

Quarto uomo: Bastien Dechepy (Francia)

Video Assistant Referee: Dennis Higler (Olanda)

Assistente Video Assistant Referee: Pol van Boekel (Olanda)