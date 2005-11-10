Champions, Roma-Real a Letexier: l'ultima volta cacciò Mou. Feyenoord-Como a Rumsas
Alessio Del Lungo
Sono stati resi noti gli arbitri delle partite di Champions League del mercoledì e quindi anche di Feyenoord-Como e Roma-Real Madrid. L'UEFA ha nominato il lituano Donatas Rumsas per l'incontro della squadra di Cesc Fabregas e François Letexier per quello degli uomini di Gian Pier Gasperini. José Mourinho ritroverà dunque il direttore di gara che attaccò in conferenza stampa dopo Benfica-Real, match nel quale fu espulso e successivamente si presentò con un foglio con tutti i giocatori che a suo avviso non avrebbero dovuto ricevere un cartellino.
Le designazioni complete
Feyenoord-Como
Arbitro: Donatas Rumsas (Lituania)
Assistenti: Aleksandr Radius (Lituania) e Dovydas Suziedelis (Lituania)
Quarto uomo: Robertas Valikonis (Lituania)
Video Assistant Referee: Cesar Soto Grado (Spagna)
Assistente Video Assistant Referee: Carlos del Cerro Grande (Spagna)
Roma-Real Madrid
Arbitro: François Letexier (Francia)
Assistenti: Cyril Mugnier (Francia) e Mehdi Rahmouni (Francia)
Quarto uomo: Bastien Dechepy (Francia)
Video Assistant Referee: Dennis Higler (Olanda)
Assistente Video Assistant Referee: Pol van Boekel (Olanda)