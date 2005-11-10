Che gol di Nuno Tavares! Lazio subito avanti sul Monza: 1-0 all'Olimpico
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Ivan Cardia
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Oggi alle 15:05Serie A
autore Ivan Cardia
11.10.2026 15:05Serie A
La Lazio parte subito avanti, sotto gli occhi dei circa 9.000 tifosi presenti all’Olimpico. È Nuno Tavares a sbloccare la gara con il Monza, grazie a un gran tiro mancino da fuori. 1-0 a Roma, apre le danze il portoghese.
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