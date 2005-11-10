Hellas Verona, Dawidowicz: "Fa male perdere all'ultimo. Ora non c'è tempo da perdere"
Tommaso Maschio
Il difensore dell'Hellas Verona Pawel Dawidowicz ha parlato dopo la sconfitta contro il Modena sottolineando come gli errori commessi fino a questo momento abbiano pesato sul rendimento della squadra: "Questa partita fa male, ripensando pure a quello che ci eravamo detti nell'intervallo sulla possibilità di fare il terzo gol. I troppi errori si pagano e così è accaduto, ma il gruppo è fantastico e ha valori importanti. Ci dispiace quando arrivano sconfitte così".
Il centrale polacco sottolinea come l'espulsione di Edmundsson abbia pesato: "Dopo che siamo rimasti in dieci anche un pareggio qui a Modena ci stava, ma perdere con un gol all'ultimo secondo fa male. Tutti dobbiamo essere più responsabili. - conclude Dawidowicz - Dobbiamo iniziare a fare punti, conta solo questo. Non c'è più tempo da perdere, è necessario fare molto meglio piuttosto che avere questa alternanza di risultati".