Hellas Verona, Dawidowicz: "Fa male perdere all'ultimo. Ora non c'è tempo da perdere"

Il difensore dell'Hellas Verona Pawel Dawidowicz ha parlato dopo la sconfitta contro il Modena sottolineando come gli errori commessi fino a questo momento abbiano pesato sul rendimento della squadra: "Questa partita fa male, ripensando pure a quello che ci eravamo detti nell'intervallo sulla possibilità di fare il terzo gol. I troppi errori si pagano e così è accaduto, ma il gruppo è fantastico e ha valori importanti. Ci dispiace quando arrivano sconfitte così".

Il centrale polacco sottolinea come l'espulsione di Edmundsson abbia pesato: "Dopo che siamo rimasti in dieci anche un pareggio qui a Modena ci stava, ma perdere con un gol all'ultimo secondo fa male. Tutti dobbiamo essere più responsabili. - conclude Dawidowicz - Dobbiamo iniziare a fare punti, conta solo questo. Non c'è più tempo da perdere, è necessario fare molto meglio piuttosto che avere questa alternanza di risultati".