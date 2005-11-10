Genoa, Diego Lopez sull'addio: "Ho ricevuto una bella offerta e abbiamo convenuto di lasciarci"

L'edizione odierna de La Repubblica, edizione Genova, riporta alcune dichiarazioni dell'ormai ex Chief of Football rossoblù Diego Lopez in merito al suo addio al Genoa. Il club ligure l'ha prontamente sostituito con la coppia formata da François Modesto in qualità di Chief of Football e di Stefano Melissano nel ruolo di Direttore Sportivo.

Le parole di Diego Lopez sulla scelta di lasciare Genova

"Ho ricevuto una bella offerta - ha spiegato - e ne ho parlato con il presidente e con i dirigenti. Poi ci ho pensato e abbiamo convenuto di lasciarci", le dichiarazioni del dirigente destinato al Burnley in Inghilterra.

Il comunicato del Genoa sull'addio consensuale di Diego Lopez

"Il Genoa CFC comunica la conclusione del rapporto professionale con Diego López, che lascia il ruolo di Chief of Football del Club. La Società desidera esprimergli il più sentito ringraziamento per l’impegno, lo sviluppo delle diverse aree della struttura sportiva, la dedizione e la grande professionalità dimostrate nel corso del suo mandato alla guida dell’area tecnica rossoblù. Il Genoa CFC rivolge a Diego López i migliori e più sinceri auguri per il prosieguo della sua carriera professionale".