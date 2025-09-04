Nuno Tavares si aggiunge ai nazionali della Lazio. Il Portogallo lo ha chiamato al posto di Dalot
La Lazio e Maurizio Sarri "perdono" Nuno Tavares in questa sosta per le Nazionali. Nessun infortunio, nessun allarme, bensì la convocazione arrivata da parte del ct del Portogallo, Roberto Martinez, per il terzino biancoceleste. Il tutto, complice l'infortunio muscolare di Diogo Dalot, costretto al forfait.
Come si legge nel comunicato della Federazione portoghese, Nuno Tavares è già partito verso il ritiro della sua Nazionale, che giocherà sabato contro l'Armenia e martedì contro l'Ungheria. Di seguito il comunicato ufficiale: "Il terzino Nuno Tavares è stato convocato nella Nazionale maggiore questo giovedì per sostituire Diogo Dalot. Il nazionale, che gioca per il Manchester United, ha lamentato un fastidio muscolare ed è stato dispensato dalla "Unidade de Saúde e Performance". Nuno Tavares, 25 anni, giocatore della Lazio, si unirà alla nazionale a Yerevan, viaggiando questo giovedì da Roma alla volta della capitale dell'Armenia. Sabato il Portogallo inizierà la fase di qualificazione per la Coppa del Mondo 2026, affrontando Armenia e Ungheria il 9 a Budapest".
Nel dettaglio, questi i convocati della Lazio con le rispettive Nazionali: Elseid Hysaj (Albania), Christos Mandas (Grecia), Nicolò Rovella (Italia), Mattia Zaccagni (Italia), Fisayo Dele-Bashiru (Nigeria), Boulaye Dia (Senegal).
