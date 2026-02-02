Ufficiale Nuovo colpo del Torino: Sandro Nascimento si trasferisce in Italia a titolo definitivo

Sandro Nascimento è un nuovo giocatore del Torino. Il contratto del calciatore classe 2007 è stato depositato in Lega: il centrocampista si trasferirà in Serie A a titolo definitivo. Arriva dallo Sporting CP, anche se finora aveva vestito solo la maglia dell'Under 23.