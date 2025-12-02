Nuovo San Siro, l'ass. Riva: "Spero abbia ragione Scaroni e che sia pronto nel 2030"

La strada verso il nuovo San Siro è tracciata: Milan e Inter continueranno a convivere, con l'intenzione di costruire una nuova casa. L'assessore allo Sport nel Comune di Milano, Martina Riva, ha parlato del tema legato all'impianto in una intervista rilasciata a Panorama.

Queste le sue parole, a partire dalla convivenza fra i due club che continuerà anche dopo l'abbattimento dell'attuale "Meazza": "È un segnale di civiltà" - spiega Riva - ", basti vedere i tifosi che tornano a casa insieme in metro senza problemi. È un modello sostenibile, l'idea che così tanto spazio potesse essere dedicato ad un altro stadio non ci piaceva", le sue parole.

C'è ancora incertezza sui tempi effettivi per la costruzione del nuovo stadio, anche se ci sono delle deadline chiare da rispettare: "Dipende da quanto saranno veloci le squadre a ultimare il progetto definitivo e quanto durerà la conferenza dei servizi" - spiega l'assessore - ". Lo avremo per l’Europeo del 2032, ma spero che abbia ragione il presidente del Milan Paolo Scaroni che ha parlato del 2030. La data realistica è quella del 2032 perché non possiamo pensare che l’Italia organizzi un Europeo di calcio senza che si giochino partite a Milano".

Infine sulla curiosità legata alla scelta sul possibile nuovo nome per lo stadio, Riva confida: "Vengono proposti tanti nomi, ma io vorrei restasse quello attuale".