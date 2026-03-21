La Juventus entra nel club di squadre con più rigori sbagliati in questa Serie A
La lotta per il quarto posto valido per la qualificazione in Champions League si fa sempre più intrigante, soprattutto dopo il pareggio della Juventus contro il Sassuolo, che consegna al Como l'opportunità domani di allungare sulla stessa Juventus in caso di vittoria contro il Pisa. Nulla di scritto, nulla di decisivo, ma ad ora resta la delusione in casa bianconero e la consapevolezza di aver fatto un passo falso casalingo.
Sull'1-1 finale, per forza di cose, pesa il calcio di rigore sbagliato nel finale da Manuel Locatelli, stoppato da un sontuoso Muric, portiere neroverde. Quello del capitano, tra l'altro, regala un record negativo alla Juventus: nessuna squadra, infatti, ha sbagliato più calci di rigore rispetto a quella bianconera nella Serie A in corso, per la precisione tre, come Como e Genoa.
Per Arijanet Muric, invece, si tratta del primo calcio di rigore parato in Serie A, al quinto affrontato nella competizione.