Juventus, Conceicao: "Meritavamo di più. Dobbiamo continuare, la strada è lunga"
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L'esterno offensivo della Juventus Francisco Conceicao ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Sassuolo chiuso sull'1-1 e valido per la 30^ giornata di Serie A.
Cosa è mancato?
"Abbiamo avuto le opportunità per fare il secondo, prima e dopo l'1-1. Meritavamo di più: fa male, perché la partita si poteva chiudere molto prima".
Approccio diverso nel secondo tempo?
"Siamo entrati, loro hanno fatto l'1-1 e poi si sono messi tutti dietro: così diventa difficile. Abbiamo creato per fare l'1-1, ma non ci siamo riusciti. Dobbiamo continuare, la strada è ancora lunga".
Piede più calibrato?
"Questione di lavorare avere fiducia in me stesso. La mia qualità poi esce perché lavoro tanto, voglio aiutare di più la squadra".
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