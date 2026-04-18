Atalanta, Raspadori: "Dialoghi con la Roma, ma sono molto orgoglioso della mia scelta"

Giacomo Raspadori, attaccante dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara pareggiata 1-1 sul campo della Roma: "Sono molto contento della partita, di aver fatto novanta minuti dopo diverso tempo. Ne avevo bisogno, anche se fisicamente mi sento molto bene perché lavoro tanto. La nostra è stata una grande partita, intensa e a viso aperto, questo porta a fare qualche errore in più. Sull'1-0 potevamo indirizzare la gara sul 2-0 ma contro una squadra così forte credo che la prestazione sia stata positiva".

Il tuo lavoro nella fase difensiva è stato fondamentale?

"Era una partita che avevamo preparato in questo modo, giocando a uomo. Il mister mi aveva chiesto questo tipo di lavoro in fase difensiva, perché porta benefici alla squadra. Nonostante sia un giocatore offensivo, riuscirsi a mettere a disposizione ti porta a fare una partita positiva. Dobbiamo essere contenti e positivi per la partita fondamentale di mercoledì".

Potevi giocare questa partita con la maglia della Roma?

"Sicuramente ci sono stati dei dialoghi, l'interesse della Roma fa un grande piacere ma allo stesso tempo sono orgoglioso della mia scelta, che è stata ambiziosa. Qui mi hanno accolto alla grande da tutti, sono contento e carico per questa avventura".