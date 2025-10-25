Torino, Baroni: "Zapata ha bisogno di giocare e ha compagni che stanno facendo bene"

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Torino Marco Baroni ha parlato dei singoli partendo dalle condizioni di Duvan Zapata: "Sta bene, ha bisogno di giocare e ha compagni che stanno facendo bene - ha voluto sottolineare l'allenatore della compagine granata che domani all'ora di pranzo affronterà il Genoa -. L'inserimento è graduale ma sempre più significativo, cresce ed è una grande risorsa come calciatore e anche come professionista, è un esempio. E' un giocatore fondamentale"

Ngonge può insidiare Adams e Simeone?

"Io la vedo in maniera diversa: ci sono giocatori che stanno facendo bene, voglio alimentare non dualismi ma opportunità. Vanno in campo tutti, ormai non si gioca in 11 ma in 15 e le sostituzioni sono fondamentali. Ho giocatori bravi, di partita in partita chi darà risposte migliori partirà"

Come sta Ilic?

"E' un giocatore importante, ci credo e nel nostro centrocampo può fare i tre ruoli. Si sta allenando molto bene, lo ritengo un titolare".

Come cambiano gli equilibri senza Nkounkou?

"Si sta inserendo bene, Biraghi ha la fiducia totale mia e della squadra. Sono abituato a vedere la squadra con 20-25 titolari. Speriamo di recuperare Nkounkou velocemente, ma abbiamo soluzioni non alternative bensì primarie".

