Oggi alle 18 nuovo appuntamento con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini

Come ogni sabato torna stasera alle ore 18 su Rai2 Dribbling, trasmissione storica della Rai condotta da Paolo Paganini. In studio ci saranno Bruno Giordano, Agata Centasso e Sebino Nela. Riflettori puntati sulla 22ª giornata di campionato. Filo diretto con i telespettatori attraverso i social con Simona Cantoni. In questa puntata anche un’intervista esclusiva a Luigi Del Neri. Focus sul match serale tra Lecce e Lazio. E un approfondimento particolare anche sulle due super sfide di domani Juventus-Napoli e Roma-Milan.

In collegamento anche Francesco Baccini e Guido De Angelis. Non mancherà come al solito lo spazio mercato curato dal direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini. Tra i temi trattati le ultime mosse della Juventus in questo rush finale. Oltre a questo riflettori puntati anche sui movimenti di Napoli, Inter e Milan.