Oggi alle 18 nuovo appuntamento con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini

© foto di José María Díaz Acosta
Andrea Piras
Oggi alle 12:00Serie A
Andrea Piras

Come ogni sabato torna stasera alle ore 18 su Rai2 Dribbling, trasmissione storica della Rai condotta da Paolo Paganini. In studio ci saranno Bruno Giordano, Agata Centasso e Sebino Nela. Riflettori puntati sulla 22ª giornata di campionato. Filo diretto con i telespettatori attraverso i social con Simona Cantoni. In questa puntata anche un’intervista esclusiva a Luigi Del Neri. Focus sul match serale tra Lecce e Lazio. E un approfondimento particolare anche sulle due super sfide di domani Juventus-Napoli e Roma-Milan.

In collegamento anche Francesco Baccini e Guido De Angelis. Non mancherà come al solito lo spazio mercato curato dal direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini. Tra i temi trattati le ultime mosse della Juventus in questo rush finale. Oltre a questo riflettori puntati anche sui movimenti di Napoli, Inter e Milan.

