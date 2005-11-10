Okoye, che fai? Rissa sfiorata all'Oktoberfest con un tifoso, poi l'intervento dei presenti

Maduka Okoye continua a far parlare di sé fuori dal campo, ma questa volta non per una presunta storia d'amore. Il portiere dell'Udinese è stato quasi protagonista di una rissa con un tifoso all'Oktoberfest di Monaco, come documentato da un video sui social. Prima che la situazione degenerasse è stato fondamentale l'intervento dei presenti, che hanno diviso i due.

Perché Okoye in Germania

Il portiere della Nigeria è nato e cresciuto in Germania e, dopo non aver giocato neanche un minuto nei match contro Madagascar e Guinea-Bissau, terminati con un 2-1 in favore delle Super Eagles e con un ko per 3-0, ha scelto di rilassarsi un po' in Europa.. I tifosi non hanno preso benissimo la sua esclusione, visto che Stanley Nwabali non ha brillato nelle partite in cui è stato impiegato.