Pio Esposito incoronato da TMW, parlano Conte e Gasperini: le top news delle 18

Si è conclusa la rassegna di TMW dei migliori 100 giocatori italiani nati dal 2005 al 2010, con il 1° posto che è andato a Francesco Pio Esposito dell'Inter, il quale precede sul podio Marco Palestra del Chelsea e Samuele Inacio del Borussia Dortmund. Di seguito la classifica con le prime 10 posizioni:

1. Francesco Pio Esposito (Inter) - 2005

2. Marco Palestra (Chelsea) - 2005

3. Samuele Inacio (Borussia Dortmund) - 2008

4. Giovanni Leoni (Liverpool) - 2006

5. Alphadjo Cisse (Milan) - 2006

6. Honest Ahanor (Crystal Palace, in prestito dal Chelsea) - 2008

7. Francesco Camarda (Milan) - 2008

8. Destiny Elimoghale (Juventus Primavera) - 2009

9. Matteo Palma (Udinese) - 2008

10. Simone Lontani (Parma) - 2008

L'Under 21 si gioca gli Europei

Intanto, a proposito di azzurro, l'Italia Under 21 si gioca la qualificazione agli Europei di categoria contro i pari età della Polonia, con la necessità di vincere con almeno due gol di scarto per qualificarsi in via diretta.

ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Faticanti, Ndour; Liberali, Cisse, Koleosho.

POLONIA U21 (4-2-3-1): Lubik; Gurgul, Ede, Monka, Krajewski; Kocaba, Kowalczyk; Pienko, Mazurek, Urbanski; Bak.

Parla Gasperini della sua Roma

Nelle scorse ore ha parlato Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, che ha tirato le somme della sua esperienza sulla panchina dei capitolini: "Ci sono stati tanti piccoli fattori, a partire dal fatto che ho trovato un gruppo con una disponibilità enorme nei miei confronti fin dai primi allenamenti. La squadra arrivava già da un buon finale precedente di stagione, ma i calciatori hanno dimostrato subito la credibilità e la voglia di battere altre strade cercando un altro tipo di calcio. Poi c'è stata la fiducia della società. Sono riuscito a farmi apprezzare da una piazza che mi ha accolto inizialmente da avversario e da rivale, anche con un po' di scetticismo. Riuscire a raccogliere l'apprezzamento dei tifosi della Roma per me è stato un grande successo, sono veramente gratificato".

Conte e l'indizio sulla prossima squadra

Torna a parlare Antonio Conte. L'ex allenatore del Napoli ha anche rilasciato qualche battuta sul suo possibile futuro: "Ci sono molti club che hanno in qualche modo perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club per rispolverare quella storia e farla risplendere ancora una volta. Club in cui c'è pressione, dove sai bene che non vai per partecipare".