Serie A Women, risultati della 2ª giornata: in tre sono a punteggio pieno. La classifica

La 2ª giornata della Serie A Women ha visto tre squadre bissare il successo dell'esordio e quindi issarsi in vetta alla classifica: si tratta di Roma, Como 1907 e Inter. Spicca il successo giallorosso, per 3-0 nel derby contro la Lazio. Non da meno, comunque, la vittoria lariana a Napoli per 1-2 e quella nerazzurra in trasferta sul campo del Como Women per 0-2. Primi 3 punti per il Milan, che batte per 2-1 la Juventus. In chiusura, le affermazioni di Fiorentina e Ternana contro Sassuolo e Parma.

Il punto della situazione: turno e classifica

SERIE A WOMEN, 2ª GIORNATA

Parma-Ternana Women 1-2

6' e 52' Hornemann (T), 38‎' Distefano (P)

Fiorentina-Sassuolo 2-0

33‎'‎ Bergsvand, 40' Bredgaard

Roma-Lazio 3-0

41' Doms, 71' Corelli, 87' Pilgrim

Napoli Women-Como 1907 1-2

10‎' Wullaert (C), 16‎'‎ Shore (N), 90‎+‎5‎' Xhemaili (C)

Milan-Juventus 2-1

79‎' Lenzini (J), 86‎' Kyvag (M), 88' Renzotti (M)

Domenica 4 ottobre

Como Women-Inter 0-2

63' rig. Vihjalmsdottir, 83' Bugeja

CLASSIFICA Roma 6, Como 1907 6, Inter 6, Juventus 3, Como Women 3, Fiorentina 3, Ternana Women 3, Milan 3, Lazio 1, Parma 1, Napoli Women 0, Sassuolo 0