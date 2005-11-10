Anche il comune si inserisce nell'asta per l'acquisizione del logo storico del Catania

Come ormai noto, il 15 ottobre alle ore 11:00 si terrà l'asta telematica per l'acquisizione del marchio storico del Catania, per il quale sono già in corsa diversi soggetti, non ultimo l'attuale proprietà del club rossazzurro, che nei giorni scorsi ha fatto sapere di aver dato pieno potere al vicepresidente e amministratore delegato Vincenzo Grella per gestire le prossime fasi dell'operazione.

Attenzione però, proprio poco fa anche il comune di Catania ha fatto sapere di partecipare alla corsa, con l'attuale amministrazione che ha come obiettivo quello di tutelare il marchio per farlo "tornare a casa", evitando che finisca in mani estranee o speculative.

"Abbiamo ritenuto doveroso che il Comune fosse presente a questa asta perché il logo storico del Calcio Catania 1946 non può essere considerato soltanto un bene suscettibile di sfruttamento commerciale - ha il sindaco Enrico Trantino a cataniatoday.it -: è un simbolo che appartiene alla storia della nostra città e soprattutto al sentimento di migliaia di tifosi e sportivi rossazzurri, a Catania come in Italia e nel mondo, e alla squadra di vertice che la rappresenta con il nome della città. La partecipazione del Comune non nasce dalla volontà di interferire nelle dinamiche sportive o imprenditoriali, ma dalla responsabilità di tutelare un patrimonio identitario della comunità: vogliamo fare in modo che un simbolo così forte non diventi oggetto di operazioni speculative, commerciali o di altra natura, scollegate dal significato sportivo che ha assunto nel tempo. Se il Comune verrà messo in condizione di acquisirlo, il logo potrà essere custodito e valorizzato nell'interesse della collettività, nel rispetto delle norme federali e con attenzione al sentimento dei tifosi, che ne sono i principali depositari sul piano affettivo e identitario".