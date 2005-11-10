Avellino, l'assessora Ambrosone ribatte a D'Agostino: "Per il nuovo stadio serve aiuto della Regione"

Dopo le dichiarazioni di ieri del presidente dell'Avellino Angelo D'Agostino, sulla questione del nuovo stadio ha parlato assessora Enza Ambrosone, a margine dell'incontro di questa mattina in Commissione Trasparenza, non senza tornare sulle motivazioni che hanno portato a far arenare il project financing del 2021.

Ecco le sue parole, riprese da tuttoavellino.it: "Non disponiamo di fondi propri per cui non è stato questo il motivo che ci ha fatto propendere per una direzione o l'altra. Quel progetto del 2021 si è chiuso con la conferenza di servizi preliminare e con il riconoscimento dell'utilità pubblica dell'opera in Consiglio comunale, presieduta dall'allora sindaco Gianluca Festa. Servivano poi passaggi successivi come la convocazione della conferenza regionale, ma in Regione non è mai stato portato nessun atto. Non si tratta quindi di una decisione presa da questa amministrazione ma di un procedimento che si è interrotto. L'amministrazione Pizza, in carico da tre mesi, ha deciso comunque di non rimanere ferma, visto che lo stadio è un'opera di interesse pubblico per la città, per i tifosi, e ha deciso di intraprendere una strada nuova e coraggiosa: quella del Documento di Indirizzo alla progettazione del nuovo stadio. Grazie a questo documento potremo chiedere alla Regione Campania i relativi procedimenti, iter che abbiamo già avviato venerdì scorso. Le interlocuzioni con il presidente Fico ci lasciano ben sperare per l'ottenimento dell'intero finanziamento, da questi passaggi dipendono anche i tempi di realizzo".

E sulle parole del presidente irpino: "Il Comune ha risposto a quella che rimane solo un'ipotesi con una pec in data 1 ottobre alle ore 12.20. Ma avendo intrapreso una certa strada ci auguriamo di ricevere l'intero finanziamento in modo da poter realizzare il nuovo stadio. In questo documento non c'è un cronoprogramma dei lavori? Non è contemplato perché è rinviato, anche se avessimo i soldi, a una fase successiva della progettazione".