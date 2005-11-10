Barletta, spuntano i primi nomi per il ruolo di Ds. Ma non manca la pista della soluzione interna

Un momento particolare quello che sta vivendo il Barletta, alle prese con possibili rivoluzioni in società. Se da un lato Massimo Paci è stato confermato sulla panchina biancorossa, dall'altro già ieri è emersa la voce della possibile separazione tra il club e Vincenzo De Santis, consulente di mercato. Ecco quindi che si parla già dei possibili sostituti.

I nomi che rimbalzano dalla Puglia sono quelli di Carlo Musa e Valerio Di Cesare, reduce dall'avventura con il Bari, ma non è totalmente da escludere la pista che porta a una soluzione interna, ovvero quella della promozione di Gianluca Rossini, che nelle scorse settimane è stato annunciato come responsabile dello scouting ma che con il presidente Romano ha già lavorato tre anni fa alla Viterbese; tutto dunque in divenire, tanto che a oggi non ci sono conferma ufficiali da parte della società. Non resta che attendere.