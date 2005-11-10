Golden Boy, svelati i 25 candidati finali a Venezia: da Alajbegovic a Cubarsì

Golden Boy, svelati i 25 candidati finali a Venezia: da Alajbegovic a CubarsìTMW
Daniele Najjar
A Mestre (Venezia) - presso la splendida location di Villa Fürstenberg che è sede di Banca Ifis - sono stati scelti oggi, fra i 50 candidati iniziali, i 25 giocatori Under 21 che andranno a contendersi l'European Golden Boy, edizione 2026. Come noto, si tratta del premio che elegge il miglior giocatore fra gli Under 21 protagonisti nei campionati europei, ideato dal 2003 dal quotidiano Tuttosport. Vediamo di seguito la lista dei giocatori:
La lista dei giocatori che si contenderanno l'European Golden Boy:
Charalampos Kostoulas (Grecia, Brighton)
Rodrigo Mora (Portogallo, Roma)
Joiane Gadou (Francia, Borussia Dortmund)
Xavi Espart (Spagna, Barcellona)
Franco Mastantuono (Argentina, Fiorentina)
Finn Jeltsch (Germania, Stoccarda)
Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina, Juventus)
Said El Mala (Germania, Colonia)
Marc Bernal (Spagna, Barcellona)
Jon Martin (Spagna, Real Sociedad)
Konstantinos Karetsas (Grecia, Borussia Dortmund)
Endrick (Brasile, Real Madrid)
Gianluca Prestianni (Argentina, Benfica)
Estevao (Brasile, Chelsea)
Junior Kroupi (Francia, Bournemouth)
Lennart Karl (Germania, Bayern Monaco)
Myles Lewis-Kelly (Inghilterra, Arsenal)
Jorrel Hato (Olanda, Chelsea)
Victor Froholdt (Danimarca, Porto)
Rayan (Brasile, Bournemouth)
Luka Vuskovic (Croazia, Brighton)
Ayyoub Bouaddi (Marocco, Manchester City)
Yan Diomande (Costa d'Avorio, Real Madrid)
Pau Cubarsi (Spagna, Barcellona)
Warren Zaire-Emery (Francia, Paris Saint-Germain)