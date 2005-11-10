La Casertana riparte da Stellone: contratto fino a giugno con opzione in caso di Serie B

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La Casertana riparte da Stellone: contratto fino a giugno con opzione in caso di Serie BTMW
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Claudia Marrone
Claudia Marrone
ieri alle 17:18Serie C
autore Claudia Marrone
05.10.2026 17:18Serie C
TUTTOmercatoWEB
Lo avevamo già anticipato ieri, ora arrivano ulteriori conferme: dopo l'esonero di Vinicio Espinal, comunicato quest'oggi, la Casertana è pronta a ripartire da Roberto Stellone. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, c'è l'accordo di massima tra le parti per un contratto fino a giugno con opzione in caso di Serie B, che verrà firmato nelle prossime ore, affinché da domani possa già partire il nuovo corso e il tecnico possa guidare il primo allenamento della compagine rossoblù.
Nelle scorse settimane, il trainer ex Vis Pesaro era stato accostato anche alla Sambenedettese, che ha poi preferito richiamare D'Alesio già sotto contratto, ed ecco quindi che sarà la Campania il punto da cui ripartire.
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